Cher . Ajout de métal, mélange de terre, effets de matière, équilibre des formes, jeu de couleurs automnales, rond, carré, droite, cratère, … Autant d’exploration que de démarche. Cette exposition nous invite à nous questionner sur la nature qui nous entoure, le vivant et l’impact de l’homme sur celle ci.

Les invités : Suzanne Daigeler, Nathalie Richard, Julia Gilles, Jacques Laroussinie, Yuriko Okamoto, Catherine Le Guirriec, Carmen Albendea. Organic Geometry est un exposition qui présente le travail de plusieurs céramistes et verriers qui explorent le volume en s’inspirant de l’environnement naturel et/ou de formes plus géométriques que l’humain aurait pu créer. contact@letotemdelaborne.com http://www.letotemdelaborne.com/ Le Totem

