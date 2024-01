J’vais l’dire Henrichemont, mercredi 10 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 17:00:00

fin : 2024-04-10

La Compagnie ReBon Dire pose différents questionnements et ici, ils se questionnent sur la « possibilité de dire » et la difficulté qui en résulte, car parfois dire les choses s’avère compliqué.

A travers ce spectacle chacun peut s’identifier car les mots sont forts et parfois durs à exprimer et c’est le corps qui s’exprime à la place. Ici ces artistes vous en font la démonstration.

5 EUR.

2 Rue des Quatre Nations

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



