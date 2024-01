Ah quel boulot pour trouver du boulot ! Henrichemont, mardi 26 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

Le théâtre de l’imprévu propose un spectacle musical d’un trio.

Venez apprécier ce spectacle théâtral et musical.

« Le Stage de Remotivation par l’Exemple des Parcours les plus Édifiants pour les Cas les plus Désespérés.

Guidés par la voix d’une animatrice, les stagiaires, tour à tour, se présentent, s’informent, se révèlent, s’opposent, s’exercent, se lâchent… » Un bon moment en perspective..

2 Rue des Quatre Nations

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire communication@theatredelimprevu.com



L’événement Ah quel boulot pour trouver du boulot ! Henrichemont a été mis à jour le 2024-01-19 par OT BOURGES