Sage comme une image ? Et puis quoi encore ! Henrichemont, samedi 9 mars 2024.

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

La diversité des métiers de la Compagnie Fée d’hiver leur permet de concevoir et proposer des spectacles pour les jeunes publics. Ils allient musique, animations vidéos et théâtre.

Laissez vous conter l’histoire de Louison qui découvre qu’un nouveau né va entrer dans sa vie. Cette naissance va provoquer des questions auxquelles Louison ne veut pas forcément répondre sans tomber dans les clichés. Un spectacle qui permet aux plus jeunes d’être sensibilisé sur la question fille/garçon.

5 EUR.

2 Rue des Quatre Nations

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



