Un personnage sans histoire Henrichemont, mercredi 31 janvier 2024.

Un personnage sans histoire Henrichemont Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 15:30:00

fin : 2024-01-31

D’après la bande dessinée : Un personnage sans histoire, écrite par Gilles Debenat — Édition Drolatic Industry (en cours) – CRÉATION 2024

Un personnage sans histoire aborde de manière philosophique le sens de l’existence à travers la vie d’une marionnette créée pour le plaisir, sans but précis. Ce personnage interpelle son créateur en manque

d’inspiration. La marionnette nous raconte les tentatives avortées de spectacle, ses espoirs, ses tristesses, ces moments de doutes, d’extase … Il s’agit d’un spectacle qui navigue entre fiction et réalité et qui, tout en dévoilant les coulisses de la création, nous plonge dans les vicissitudes de la vie d’une marionnette en quête d’histoire.

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire culture@terresduhautberry.fr



L’événement Un personnage sans histoire Henrichemont a été mis à jour le 2024-01-16 par OT BOURGES