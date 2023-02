Henri Tomasi au miroir de sa correspondance Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone En soutenant sa thèse sur Henri Tomasi, Frédéric Ducros-Malmazet a mis en lumière la Correspondance du compositeur (1901- 1971) grâce à l’autorisation essentielle de son fils Claude Tomasi. La première partie de cette Correspondance qui va de 1916 à 1940 permet de découvrir les échanges souvent attentifs, quelquefois conflictuels entre le père Xavier Tomasi et le fils, en marge des étapes de sa carrière de compositeur; la seconde met en évidence les lettres d’Henri Tomasi à son grand ami Jean Molinetti, de 1954 à 1971, révélant un compositeur au sommet de sa reconnaissance et dont la vie personnelle affirme un pessimisme incurable. En lisant quelques-unes de ses lettres, Edouard Exerjean met en valeur la personnalité multiple du compositeur. De plus, il jouera quelques pages de ses œuvres et fera entendre quelques extraits symphoniques à partir d’enregistrements importants. Henri Tomasi au miroir de sa correspondance, conférence animée par Edouard Exerjean, pianiste et conteur.

En partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud et Les Amis d’Henri Tomasi. amisdufestivaldaix@gmail.com +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/ Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

