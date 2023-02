HENRI TEXIER TRIO THEATRE DE FONTBLANCHE, 4 mars 2023, VITROLLES.

HENRI TEXIER TRIO THEATRE DE FONTBLANCHE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 21:00. Tarif : 15.75 à 15.75 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) Événement ! La légende vivante du jazz français Henri Texier nous fera l’honneur de sa présence sur la scène du Théâtre de Fontblanche pour jouer Heteroklite Lockdown, son nouvel opus, accompagné de son fils Sébastien Texier au saxophone et de Gauthier Garrigue à la batterie. Figure symbole d’une génération décomplexée et avide d’expérimentation, le contrebassiste a été le catalyseur inépuisable d’aventures musicales, occupant un rôle déterminant tant par sa capacité à fédérer les énergies créatives qu’à encourager les musiciens en devenir. Il est l’un des rares musiciens français ayant collaboré avec grand nombre d’artistes américains, et non des moindres : Joe Lovano, John Scofield, John Abercrombie, Bill Frisell, Steve Swallow, Kenny Wheeler… Un concert immanquable d’« un trésor national vivant », dixit le journal Le Monde, qui attirera, sans aucun doute, le plus grand nombre…

THEATRE DE FONTBLANCHE VITROLLES allée des artistes Bouches-du-Rhone

