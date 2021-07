henri texier trio LE TRITON, 15 octobre 2021-15 octobre 2021, Les Lilas.

« Pendant le premier confinement, avec Sébastien, habitant le même village, très vite nous nous sommes vus pour travailler ensemble afin de ne pas laisser la musique s’échapper, nous échapper. N’ayant plus d’échéance de concert, nous avons joué ce qui nous venait à l’esprit…Plutôt des musiques anciennes et qui nous tenaient vraiment à cœur, des grandes compositions du répertoire que nous avions peu ou pas jouées ou alors il y a très très longtemps en ce qui me concerne. Nous avons abordé ces « songs » sans chercher à « recréer », à les « réinventer » (sic), juste s’approcher au plus près de leurs mélodies, de leurs beautés originelles. Nous avons aussi pensé à quelques unes de nos compositions, plus ou moins récentes mais plus jouées depuis longtemps… et aussi à de toutes nouvelles compositions imaginées pour le trio. Après une ou deux séances bien denses l’idée, quasiment d’elle même, est apparue de continuer ce travail en trio avec Gautier Garrigue. Lorsque Jean-Pierre Vivante nous a proposé de participer à l’émission « Jazz Club » de Yvan Amar, diffusée en direct, hélas sans public, nous avons accepté sans hésiter, le Trio était là, tout près dans le “Blue Wind” et ce soir, nous pourrons jouer ces musiques pour le public du Triton, ENFIN !»

