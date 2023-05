Henri Texier « Indian » Septet Salle des concerts – Cité de la musique, 5 septembre 2023, Paris.

Le mardi 05 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

26 €

Placement assis numéroté

Le plus sémillant des aînés du jazz hexagonal poursuit ses passionnantes explorations musicales en compagnie de son quintet et des instrumentistes les plus inspirés de la scène parisienne.

Au sein des « jazz giants » du jazz français, Henri Texier reste incontestablement — aux côtés de son ainé Daniel Humair qui comme lui sait s’entourer de jeunes instrumentistes ­—, le musicien le plus actif et le plus prolifique de sa génération. Fruit du confinement, son dernier album, Heteroklite Lockdown, sur lequel s’entremêlent standards éternels et compositions de haute volée, remonte à l’hiver 2022. Entouré de ses fidèles musiciens, Texier a pris récemment pour habitude d’élargir son quintet et d’inviter la chanteuse Himiko Paganotti comme le saxophoniste ténor Sylvain Rifflet. Fidèle à son engagement en faveur des Amérindiens et 30 ans après le mythique An Indian’s Week, la troupe est actuellement en studio pour graver un tout nouveau répertoire qui sera donc fraîchement présenté sur la scène du festival.

1ère partie : Tom Skinner

Premier projet solo sous influence afro-free pour ce batteur indispensable de la scène britannique, compagnon de route de Shabaka Hutchings et de Thom Yorke.

Pilier du groupe Sons of Kemet, mené par Shabaka Hutchings, Tom Skinner s’est véritablement imposé cette dernière décennie comme l’un des batteurs les plus incontournables de la scène anglaise, qui plus est depuis sa participation au trio The Smile, aux côtés de Thom Yorke et Jonny Greenwood, échappés de Radiohead. Cet automne, c’est en leader qu’il vient présenter le répertoire de son premier disque Voices of Bishara en quintet, dans un registre à l’orée du free et de l’afro jazz, avec une pointe de hip-hop et plus largement avec une grande liberté formelle.

Salle des concerts – Cité de la musique 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : contact@philharmoniedeparis.fr

Sylvain Gripoix Henri Texier