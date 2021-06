Henri Moret (1856- 1913) – De Pont-Aven à l’impressionnisme en Bretagne Quimper, 24 juin 2021-24 juin 2021, Quimper.

Henri Moret (1856- 1913) – De Pont-Aven à l’impressionnisme en Bretagne 2021-06-24 – 2021-10-04

Quimper 29000 Quimper

Chantre lumineux des côtes de Bretagne, Henri Moret demeure aujourd’hui encore un artiste mal connu. Peu d’éléments éclairent sa biographie si ce n’est sa précoce installation à Lorient puis au Bas-Pouldu et son compagnonnage discret avec Gauguin, Filiger, Sérusier ou De Haan. Après 1895, la palette de Moret connaît une évolution de plus en plus nette vers une peinture claire privilégiant les effets atmosphériques. Sa proximité avec le marchand des impressionnistes, Durand-Ruel, ne pouvait que l’y encourager. Ses dernières toiles traduisent, parallèlement aux recherches d’un Monet, une progressive dissolution du sujet qui s’affirme souverainement dans la liberté de la touche.

L’exposition organisée à Quimper permettra de réunir un peu moins d’une centaine d’œuvres qui illustreront le cheminement d’un peintre témoin des grands bouleversements que connaît la peinture à la fin du XIXe siècle. Sa contribution au rayonnement de l’histoire de l’art en Bretagne apparaît essentielle aujourd’hui.

Jours et heures d’ouverture :

♦ Avril-mai- juin et septembre-octobre : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

♦ Novembre – décembre – janvier – février -mars : ouvert tous les jours, sauf le mardi et le dimanche matin, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

♦ Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 10h à 18h

+33 2 98 95 45 20 http://www.mbaq.fr/

