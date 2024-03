Henri Michaux · Fonds noirs Lee Ufan Arles Arles, samedi 20 avril 2024.

Lee Ufan Arles participe à la 2e édition du Festival du Dessin.

Sous le commissariat de Rainer Michael Manson, l’exposition Henri Michaux · Fonds noirs qui propose des pièces provenant des archives de l’artiste, ou de prêt de collectionneurs.

Henri Michaux (1899‒1984), universellement connu, est le poète d’une langue resserrée et visant juste. Or, pendant près de six décennies, il n’a cessé, jusqu’à la veille de sa mort, de dessiner et de peindre, soit d’écrire des signes qui sont autant de figures, de regards et de mouvements. Pour, selon son propre aveu sans doute insolite, se déprendre et s’éloigner du verbal , se désencombrer l’esprit. Au sein de l’immense œuvre de Henri Michaux, un volet délimité retient singulièrement les dessins et peintures qu’il réalisa sur papier noir ou à fond noir, selon un arc chronologique allant de 1937 à 1981. Un propos de 1938, où il parle de soi-même, permet très tôt de saisir l’importance de cette part de sa production plastique Michaux peint curieusement sur des fonds noirs, hermétiquement noirs. Le noir est sa boule de cristal. Du noir seul il voit la vie sortir. Une vie toute inventée. Au gré d’une soixantaine de feuilles riches en surgissements, Henri Michaux laisse advenir ce que le regardeur vivant inventera.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Lee Ufan Arles 5 rue Vernon

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@leeufan-arles.org

