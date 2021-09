Lille Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille, Nord “Henri Lefebvre : une si précieuse méthode” par Simon Le Roulley Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin, le jeudi 18 novembre à 18:00

De Marx, Henri Lefebvre tira une méthode dite « régressive-progressive » comparable à la méthode freudienne. Il s’agit de partir de ce qui existe, de l’analyser et de remonter de proche en proche aux conditions de cette « réalité actuelle » puis, d’y revenir instruit des enseignements de l’enquête. Sartre avait jugé cette méthode suffisamment convaincante pour l’adopter tant dans sa Critique de la raison dialectique que dans son Flaubert, non sans reconnaître explicitement sa dette envers ce penseur marxiste hétérodoxe, critiqué voire ignoré par son camp. En quoi consiste au juste cette méthode ? Quelles sont ses vertus ? En quoi constitue-t-elle une source d’inspiration pour qui cherche à comprendre les phénomènes sociaux ?

