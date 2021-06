Henri IV Bâtisseur, un voile se lève sur des mystères Arthez-d’Asson, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Arthez-d'Asson.

Henri IV Bâtisseur, un voile se lève sur des mystères 2021-07-20 15:00:00 – 2021-07-20 18:00:00 Salle des fêtes 50 Route du Soulor

Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques Arthez-d’Asson

EUR 0 0 L’exposition regroupe une soixantaine d’illustrations et d’objets de l’époque d’Henri IV répartis suivants quatre thèmes : la tour de la Monnaie de Pau, guerre de religion et les effrayantes armes : canon et arquebuse, les outils et machines des activités industrielles au temps d’Henri IV et enfin, les forges d’Arthez d’Asson.

Fer et savoir-faire

