2022-12-02 21:00:00 – 2022-12-02 EUR 12 12 Dans la famille « Jazz à Marseille », le père Henri, le fils Julien, se réunissent au Rouge. Une proposition autour d’Horace Silver, Wayne Shorter, Charlie Parker…



Henri Florens, piano

Julien Florens, sax

Nghia Duong, contrebasse

Henri Florens, piano

Julien Florens, sax

Nghia Duong, contrebasse

Gilles Alamel, batterie

