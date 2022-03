Henri Dikongué Le 360 Paris Music Factory, 16 juin 2022, Paris.

Henri Dikongué

Le 360 Paris Music Factory, le jeudi 16 juin à 20:30

DISTRIBUTION Henri DIKONGUE · guitare et chant lead DIKLAU · slam Eric SCALZITTI · basse et flûte Tom MORETTI · batterie Cathy RENOIR · choeur et percussion De l’Afrique à l’Europe en passant par le continent américain, depuis plus de 25 ans, Henri Dikongué nous berce avec ses musiques métissées et ses textes engagés à l’image de son tube international « C’est la vie ». En 2016, il nous revient avec « Diaspora », plus mature, auteur-compositeur de la dizaine de titres de son 5ème album. Toujours présent sur la scène musicale, il vous présentera en live ses nouveaux titres écrits et composés conjointement avec DIKLAU, concert suivi de dédicaces.

Reservation conseillée

Musiques métissées

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T20:30:00 2022-06-16T22:00:00