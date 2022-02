Henri Demarquette – Intégrale de Bach 2/2 Arles, 18 mars 2022, Arles.

Henri Demarquette – Intégrale de Bach 2/2 Place Nina Berberova Chapelle St Martin du Méjan Arles

2022-03-18 – 2022-03-18 Place Nina Berberova Chapelle St Martin du Méjan

Arles Bouches-du-Rhône

8 22 Henri DEMARQUETTE, violoncelle



Intégrale de Bach – 2e partie



J-S. BACH : Intégrale des suites pour violoncelle seul – 2e partie

Suite n°4 en Mi bémol majeur BWV 1010

Suite n°5 en ut mineur BWV 1011

Suite n°6 en Ré majeur BWV 1012



Au sein du patrimoine musical, les Six suites pour violoncelle seul occupent le même statut que Le Clavier bien tempéré. Elles se situent sur la marche la plus élevée du panthéon. Un sommet d’inspiration mais aussi une joyeuse démonstration de savoir-faire technique où la musique découvre toutes les facettes de l’âme humaine dans ses divers moyens d’expression. Une science inimitable, à la fois prodigieuse et accessible, que seuls les génies peuvent dispenser. Les deux grands corpus de Bach sont toujours les livres de chevet du musicien.



“Musicien passionné et personnalité aux facettes multiples, Henri Demarquette joue du violoncelle comme on embrase une forêt profonde ; pas un de ses coups d’archet ne laisse indifférent car il réveille l’inconscient de la musique” – O. Bellamy, Le Monde de la Musique.



Il a souhaité venir enregistrer l’intégrale des Suites pour violoncelle seul à la chapelle du Méjan, et nous fait l’immense plaisir de nous les jouer en deux concerts.





-> 1ère partie : Vendredi 25 février 2022

Henri Demarquette a souhaité venir enregistrer l’intégrale des Suites pour violoncelle seul de Bach à la chapelle du Méjan, et nous fait l’immense plaisir de nous les jouer en deux concerts.

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78

