2022-11-19 09:30:00 – 2022-11-19 17:00:00

Cte-d’Or Savigny-lès-Beaune Venez découvrir nos vins au domaine autour d’un circuit de dégustation à travers nos 2400m² de caves voûtées. Une dégustation de vieux millésimes issus de la cave privée et d’autres surprises encore vous attendent au domaine. Dégustation de 10 vins, (Villages, Premiers Crus, Grands Crus)

Verre sérigraphié offert, amuse-bouches.

Tarif – 20€ par personne. +33 3 80 21 52 13 https://www.henridevillamont.fr/ Domaine Henri de Villamont – Savigny-lès-Beaune 5 Rue Docteur Guyot Savigny-lès-Beaune

