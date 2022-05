Henri Cartier-Bresson, l’expérience du paysage Fondation Cartier-Bresson Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Henri Cartier-Bresson, l'expérience du paysage Fondation Cartier-Bresson, 1 juillet 2022, Paris. Du vendredi 01 juillet 2022 au dimanche 25 septembre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. payant De 5 à 9 euros

L’exposition L’expérience du paysage d’Henri Cartier-Bresson est une leçon de construction. Le regard du photographe est sélectif devant l’immensité offerte par la nature ou l’urbanisation traversées. L’inscription des personnages – le grand apport de Cartier-Bresson à la photographie – donne le sens comme l’échelle et participe de façon dynamique à la géométrie qui lui est chère. Cette exposition inédite à Paris rassemble des photographies célèbres et d’autres moins connues choisies par Henri Cartier-Bresson avec Agnès Sire, peu de temps avant la disparition du photographe. Une autre forme de construction verra s’achever, durant l’été, les travaux d’extension de la Fondation HCB, qui gagne 30 % de surface d’exposition par l’ajout d’un nouvel espace, le Tube, qui vient s’ajouter au Cube ouvert en 2018. L’inauguration aura lieu avec une exposition à plus d’un titre événementielle réunissant, ou plutôt réconciliant Henri Cartier-Bresson et Martin Parr à travers beaucoup de documents inédits et exceptionnels. Ce sera aussi enfin l’occasion de recevoir simultanément la merveilleuse rétrospective de Jan Groover, créée par Photo Elysée à Lausanne, plusieurs fois repoussée par les fermetures dues au Covid. Un programme très dense qui ouvre encore une nouvelle page de la Fondation, avec une grande présence d’Henri Cartier-Bresson, rue des Archives comme dans d’autres grandes villes, Séoul et Milan, notamment. François Hébel Directeur Fondation Cartier-Bresson 79 rue des Archives 75003 Paris Contact : https://www.henricartierbresson.org/

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos Torcello, Italie, 1953

Fondation Cartier-Bresson
79 rue des Archives
75003 Paris

