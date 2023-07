Henri Cartier-Bresson l’autre couronnement Fondation Henri Cartier-Bresson Paris, 5 mai 2023, Paris.

Du vendredi 05 mai 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

De 6 à 10 euros

Le 6 mai 2023 aura lieu le couronnement de Charles III et de son épouse Camilla Shand, en tant que roi et reine consort du Royaume‑Uni et des autres royaumes du Commonwealth. À cette occasion, la Fondation HCB revient sur la série emblématique de photographies d’Henri Cartier‑Bresson sur le couronnement du Roi George VI en 1937.

Le couronnement du Roi George VI, le 12 mai 1937 à Londres, fut l’un des événements les plus médiatisés de l’entre-deux-guerres. Employé depuis quelques mois par le tout nouveau journal communiste Ce Soir, Henri Cartier‑Bresson est sur place pour couvrir les festivités. La plupart des autres reporters cherchent à photographier le moment du couronnement, le passage du carrosse ou l’apparition de la famille royale au balcon. Mais ce n’est pas là ce qui intéresse Cartier-Bresson. Bien davantage que le nouveau monarque, il préfère photographier le peuple qui le regarde passer.

Des solennités du jour, il ne retient que le spectacle de la foule des badauds massés sur le chemin du cortège. Il réalise là d’étonnants portraits de ces regardeurs au cou tendu, qui ont trouvé un poste d’observation en hauteur ou se sont hissés sur les épaules d’autres spectateurs. Le photographe est particulièrement fasciné par les différents dispositifs d’augmentation de la vision adoptés pour l’occasion qui vont du banal miroir de poche au périscope en carton, en passant par le rétroviseur simplement fixé au bout d’une tige.

Après une première publication dans Ce soir, la série d’images est reprise dans Regards, le mensuel du Parti communiste français, sous le titre « Ceux qui regardaient… ». Il y a, dans ce jeu des points de vue, plusieurs inversions : celle du photographe qui tourne le dos au Roi pour photographier le peuple et celle des spectateurs faisant volte-face pour mieux observer le souverain. En retournant ainsi le regard, Cartier-Bresson imagine le renversement du pouvoir.

Fondation Henri Cartier-Bresson 79, rue des Archives 75003 Paris

Contact : https://www.henricartierbresson.org/

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos Henri Cartier-Bresson, Couronnement du roi George VI, Londres, Angleterre, 12 mai 1937