### Visite exceptionnelle de l’Atelier des Éditions Rares de la Maison de cognac Hennessy ! Venez à la rencontre des hommes et des femmes de l’entreprise acteurs de savoir-faire traditionnels et actuels. Une visite inédite de l’Atelier des Éditions Rares de la Maison de cognac Hennessy ! Le lieu : au cœur du quartier historique de Cognac, l’atelier des Editions Rares est entièrement dédié à la réalisation et la préparation de carafes d’exception. L’invitation : pour ces Journées européennes du patrimoine et pour la première fois, la Maison Hennessy invite le public à venir rencontrer les hommes et les femmes de l’entreprise dépositaires et acteurs de savoir-faire traditionnels et actuels (calligraphie, paléographie, reliure, pose de fil et d’étiquettes, assemblage de pièces précieuses…) De la richesse d’un patrimoine écrit et iconographique aux gestes les plus précis effectués devant vos yeux par des collaborateurs de la Maison, venez passer une heure au cœur des savoir-faire d’une Maison de cognac. Visite guidée d’une heure par petits groupes.

Gratuit. Sans réservation. 10 personnes maximum par groupe pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. Masque obligatoire.

Maison Hennessy Rue de la Richonne, 16100 Cognac



