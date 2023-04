Mai du Théâtre Autour du fronton Gaztelu Zahar, 24 mai 2024, Hendaye.

Le festival fêtera en 2022 sa 37ème édition !

Au coeur du festival : des artistes que l’on a envie de vous présenter, des spectacles à ne pas manquer, des places, un public curieux et fidèle, un village festif pour les grands et les petits !

Cette année, on puise dans les ingrédients qui ont fait le succès et la longévité du festival, on remue tout, on cherche et on expérimente avec vous !

Normal, si le festival atteint l’âge de la maturité, sa nouvelle organisation fait ses premiers pas et a envie de s’amuser !!.

2024-05-24 à ; fin : 2024-05-24 . .

Autour du fronton Gaztelu Zahar Centre-ville

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The festival will celebrate its 37th edition in 2022!

At the heart of the festival: artists that we want to present to you, shows not to be missed, places, a curious and faithful public, a festive village for young and old!

This year, we draw from the ingredients that have made the success and longevity of the festival, we stir up everything, we search and we experiment with you!

Normal, if the festival reaches the age of maturity, its new organization makes its first steps and wants to have fun !

El festival celebrará su 37ª edición en 2022

En el corazón del festival: artistas que queremos presentarle, espectáculos que no debe perderse, lugares, un público curioso y fiel, ¡un pueblo festivo para grandes y pequeños!

Este año, nos basamos en los ingredientes que han hecho que el festival sea exitoso y duradero, estamos sacudiendo las cosas, estamos buscando y experimentando con usted

Es normal, si el festival llega a la edad de la madurez, su nueva organización está dando sus primeros pasos y quiere divertirse

Das Festival wird 2022 seine 37. Ausgabe feiern!

Im Zentrum des Festivals: Künstler, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten, Aufführungen, die Sie nicht verpassen sollten, Plätze, ein neugieriges und treues Publikum, ein festliches Dorf für Groß und Klein!

Dieses Jahr schöpfen wir aus den Zutaten, die den Erfolg und die Langlebigkeit des Festivals ausgemacht haben, wir rühren alles um, suchen und experimentieren mit Ihnen!

Normal, wenn das Festival das Alter der Reife erreicht, macht seine neue Organisation ihre ersten Schritte und hat Lust, sich zu amüsieren!

Mise à jour le 2022-06-09 par Hendaye Tourisme & Commerce