Hendaia Trail Hendaye, 18 février 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Parcours atypique qui combine plage et montagne, nature et culture, avec un passage par le parc d’Abbadia, le Château Observatoire.

3 épreuves seront proposées :

> Marche 19 km (+ 300 m de dénivelé) : départ entre 7h15 et 8h00.

> Trail 21 km (+ 400 m) : départ 9h30.

> Trail 10 km (+ 110 m) : départ 10h00.

Inscription en ligne à partir de mi-janvier sur PBO..

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An atypical route combining beach and mountain, nature and culture, with a visit to Abbadia Park and the Château Observatoire.

3 events will be on offer:

> 19 km walk (+ 300 m ascent): start between 7.15 and 8.00 a.m.

> Trail 21 km (+ 400 m): start at 9.30 a.m.

> Trail 10 km (+ 110 m): start at 10:00 a.m.

Online registration from mid-January on PBO.

Una ruta atípica que combina playa y montaña, naturaleza y cultura, con una visita al Parque de la Abadía y al Castillo Observatorio.

se ofrecerán 3 pruebas:

> Senderismo 19 km (+ 300 m de ascenso): salida entre las 7.15 y las 8.00 h.

> Trail 21 km (+ 400 m): salida a las 9.30 h.

> Trail 10 km (+ 110 m): salida a las 10.00 h.

Inscripciones en línea a partir de mediados de enero en PBO.

Atypische Strecke, die Strand und Berge, Natur und Kultur miteinander verbindet, mit einer Passage durch den Park von Abbadia, das Château Observatoire.

es werden 3 Wettkämpfe angeboten:

> Marsch 19 km (+ 300 m Höhenunterschied): Start zwischen 7.15 und 8.00 Uhr.

> Trail 21 km (+ 400 m): Start um 9.30 Uhr.

> Trail 10 km (+ 110 m): Start um 10.00 Uhr.

Online-Anmeldung ab Mitte Januar auf PBO.

