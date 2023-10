Course populaire d’Hendaye et bain de fin d’année Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Course populaire d’Hendaye et bain de fin d’année Hendaye, 31 décembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques Course de 7 km : inscriptions au départ (sans chrono, ni classement). Organisé par l’Office Municipal des Sports..

7 km race: registration at the start (no stopwatch, no ranking). Organized by the Office Municipal des Sports. Carrera de 7 km: inscripción en la salida (sin contrarreloj ni clasificación). Organizada por la Oficina Municipal de Deportes. 7-km-Lauf: Einschreibungen am Start (ohne Zeitmessung oder Rangliste). Organisiert vom Office Municipal des Sports.

