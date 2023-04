Atelier scientifique : observer le soleil Abbadia, le Château-Observatoire, 2 novembre 2023, Hendaye.

Réservation obligatoire.

Destiné exclusivement aux enfants de 7 à 12 ans.

De tout temps, les astronomes ont observé le Soleil avec ou sans télescope.

Cet atelier permettra d’aborder différentes méthodes..

2023-11-02

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservation required.

Exclusively for children from 7 to 12 years old.

From time immemorial, astronomers have observed the Sun with or without a telescope

This workshop will allow to approach different methods.

Reserva obligatoria.

Sólo para niños de 7 a 12 años.

Los astrónomos siempre han observado el Sol con o sin telescopio.

Este taller nos permitirá acercarnos a diferentes métodos.

Reservierung erforderlich.

Ausschließlich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren bestimmt.

Seit jeher haben Astronomen die Sonne mit oder ohne Teleskop beobachtet.

In diesem Workshop werden verschiedene Methoden vorgestellt.

