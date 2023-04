Stage Vacances ré’créatives : 8/12 ans – La boîte à image, un appareil photo pas comme les autres ! Nekatoenea – Domaine d’Abbadia, 26 octobre 2023, Hendaye.

Sur inscription obligatoire.

Connaissez-vous la CAMERA OBSCURA ?

Cette expression vient du latin et signifie chambre noire, un espace sans lumière qui sert au développement des négatifs des films et des photographies argentiques et à leur agrandissement, avant l’ère du numérique.

Ancêtre de l’appareil photo, la camera obscura existe dans toutes les formes et toutes les tailles, elle peut être aussi petite qu’une boîte de céréales, alors pourquoi ne pas fabriquer soi-même sa boîte à image?

Durant ces deux jours, les enfants découvriront l’exposition photographique LE LITTORAL VU D’EN HAUT à Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque au domaine d’Abbadia et fabriqueront leurs propres appareils photo…

Prévoir pique-nique et tenue adaptée pour aller sur le terrain..

2023-10-26 à ; fin : 2023-10-27 16:30:00. .

Nekatoenea – Domaine d’Abbadia Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Registration required.

Do you know the CAMERA OBSCURA?

This expression comes from Latin and means darkroom, a space without light used for the development of film negatives and silver photographs and for their enlargement, before the digital era.

Ancestor of the camera, the camera obscura exists in all shapes and sizes, it can be as small as a cereal box, so why not make your own image box?

During these two days, the children will discover the photographic exhibition THE LITTORAL SEEN FROM ABOVE in Asporotsttipi, the house of the Basque Corniche in the domain of Abbadia and will make their own cameras…

Bring a picnic and appropriate clothing to go to the field.

Inscripción obligatoria.

¿Conoce la CÁMARA OBSCURA?

Esta expresión procede del latín y significa cuarto oscuro, un espacio sin luz utilizado para el revelado de negativos de película y fotografías de plata y para su ampliación, antes de la era digital.

Ancestro de la cámara fotográfica, la cámara oscura existe en todas las formas y tamaños, puede ser tan pequeña como una caja de cereales, así que ¿por qué no hacer su propia caja de imágenes?

Durante estos dos días, los niños descubrirán la exposición fotográfica EL LITTORAL VISTO DESDE ARRIBA en Asporotsttipi, la casa vasca de la Corniche en la finca Abbadia y fabricarán sus propias cámaras…

Trae un picnic y ropa adecuada para ir al campo.

Anmeldung erforderlich.

Kennen Sie die CAMERA OBSCURA?

Dieser Ausdruck kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Dunkelkammer, ein lichtloser Raum, in dem die Negative von Silberfilmen und Fotografien entwickelt und vergrößert werden, bevor das digitale Zeitalter beginnt.

Die Camera obscura, der Vorläufer des Fotoapparats, gibt es in allen Formen und Größen, sie kann so klein wie eine Cornflakespackung sein, warum also nicht selbst eine Bildbox herstellen?

Während dieser zwei Tage werden die Kinder die Fotoausstellung LE LITTORAL VU D?EN HAUPT in Asporotsttipi und das Haus der baskischen Corniche in der Domaine d’Abbadia besichtigen und ihre eigenen Fotoapparate herstellen…

Picknick und geeignete Kleidung für den Ausflug ins Gelände mitbringen.

Mise à jour le 2023-01-04 par Hendaye Tourisme & Commerce