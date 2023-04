Festival du court métrage « Hendaia Film Festival » 1 rue de la Halle, 19 octobre 2023, Hendaye.

Ce festival international du court-métrage est devenu au fil des ans, un évènement culturel majeur de notre territoire nous souhaitons continuer à promouvoir les diversités sociales, culturelles et linguistiques.

Le festival s’adresse à tous les publics, cinéphiles en herbe – scolaires – comme curieux de connaître les court-métrages, dont la qualité mériterait une plus ample diffusion.

Outre les films présentés expositions, musiques, soirées, animations apportent leur pierre au festival.

Puissance magique, douce poésie !.

2023-10-19 à ; fin : 2023-10-21

1 rue de la Halle Halles de Gaztelu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This international short film festival has become over the years a major cultural event of our territory. We wish to continue to promote social, cultural and linguistic diversities.

The festival is aimed at all audiences, budding film buffs, schoolchildren and those curious about short films, the quality of which deserves to be more widely distributed.

In addition to the films presented, exhibitions, music, parties, and other activities contribute to the festival.

Magic power, sweet poetry!

A lo largo de los años, este festival internacional de cortometrajes se ha convertido en un acontecimiento cultural de primer orden en nuestra región. Queremos seguir fomentando la diversidad social, cultural y lingüística.

El festival se dirige a todos los públicos, desde los cinéfilos en ciernes hasta los escolares, pasando por los curiosos del cortometraje, cuya calidad merece una mayor difusión.

Además de las películas presentadas, el festival cuenta con exposiciones, música, veladas y otras actividades.

¡Poder mágico, dulce poesía!

Dieses internationale Kurzfilmfestival ist im Laufe der Jahre zu einem wichtigen kulturellen Ereignis in unserer Region geworden. Wir möchten auch weiterhin die soziale, kulturelle und sprachliche Vielfalt fördern.

Das Festival richtet sich an alle Zuschauer, angehende Cineasten, Schulklassen und Neugierige, die Kurzfilme kennenlernen möchten, deren Qualität eine größere Verbreitung verdienen würde.

Neben den gezeigten Filmen tragen auch Ausstellungen, Musik, Partys und Animationen zum Festival bei.

Magische Kraft, süße Poesie!

