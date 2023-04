Atelier scientifique : continuons à explorer les sciences au féminin Abbadia, le Château-Observatoire, 11 octobre 2023, Hendaye.

Embarquez avec Nellie Bly, pionnière du journalisme d’investigation « sous couverture » pour un voyage autour du monde sur le thème des découvertes de femmes scientifiques. Les pionnières des différents continents vous feront découvrir leur domaine de recherche. Au programme biologie, paléontologie, informatique ou encore navigation.

Pour tous les curieux de 7 à 12 ans.

Les recettes de cet atelier scientifique seront reversées à la lutte contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose.

Réservation obligatoire..

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Embark with Nellie Bly, a pioneer of « undercover » investigative journalism, on a journey around the world on the theme of discoveries by women scientists. Pioneers from different continents will make you discover their field of research. On the program biology, paleontology, computer science or navigation.

For all the curious from 7 to 12 years old.

The proceeds from this scientific workshop will be donated to the fight against cancer as part of the Pink October campaign.

Reservation required.

Embárquese con Nellie Bly, pionera del periodismo de investigación encubierto, en un viaje alrededor del mundo sobre el tema de los descubrimientos de las mujeres científicas. Pioneras de distintos continentes le introducirán en su campo de investigación. El programa incluye biología, paleontología, informática y navegación.

Para todos los curiosos, de 7 a 12 años.

La recaudación de este taller científico se donará a la lucha contra el cáncer en el marco del Octubre Rosa.

Reserva obligatoria.

Begeben Sie sich mit Nellie Bly, einer Pionierin des investigativen « Undercover »-Journalismus, auf eine Reise um die Welt zum Thema « Entdeckungen von Wissenschaftlerinnen ». Die Pionierinnen aus verschiedenen Kontinenten werden Ihnen ihre Forschungsgebiete vorstellen. Auf dem Programm stehen Biologie, Paläontologie, Informatik oder auch Seefahrt.

Für alle Neugierigen von 7 bis 12 Jahren.

Die Einnahmen aus diesem wissenschaftlichen Workshop werden im Rahmen des Rosa Oktobers an den Kampf gegen Krebs gespendet.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-07 par Hendaye Tourisme & Commerce