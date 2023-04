Lectures Flottantes Quai de la Floride, 26 septembre 2023, Hendaye.

Les après-midis.

Navigation en lecture et en musique sur la Bidassoa en rapport avec Pierre Loti.

Organisées par APLH.

En partenariat avec l’association des 3 Mâts Basques..

2023-09-26 à ; fin : 2023-09-27 . .

Quai de la Floride

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Afternoons.

Reading and musical navigation on the Bidasoa river in relation with Pierre Loti.

Organized by APLH.

In partnership with the 3 Mâts Basques association.

Por las tardes.

Lectura y navegación musical por el río Bidasoa en relación con Pierre Loti.

Organizado por la APLH.

En colaboración con la Asociación 3 Mâts Basques.

Nachmittags.

Navigation mit Lesung und Musik auf dem Bidassoa in Verbindung mit Pierre Loti.

Organisiert von APLH.

In Partnerschaft mit der Association des 3 Mâts Basques.

Mise à jour le 2023-02-21 par Hendaye Tourisme & Commerce