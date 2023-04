Journées du Patrimoine – Visites d’Abbadia, le Château-Observatoire Château-Observatoire Abbadia, 17 septembre 2023, Hendaye.

Le Château Abbadia proposera des visites aux horaires suivants :

10h00 / 10h30 / 11h00 / 11h30.

14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00.

RÉSERVATIONS UNIQUEMENT SUR LE SITE INTERNET

Durée de la visite : 45 minutes environ..

Château-Observatoire Abbadia Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Château Abbadia will offer visits at the following times:

10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30.

14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 / 16h00 / 16h30 / 17h00.

RESERVATIONS ONLY ON THE WEBSITE

Duration of the visit : 45 minutes approximately.

El Château Abbadia ofrecerá visitas en los siguientes horarios:

10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30.

14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00.

RESERVAS SÓLO EN EL SITIO WEB

Duración de la visita: unos 45 minutos.

Das Schloss Abbadia wird zu folgenden Zeiten Besichtigungen anbieten:

10.00 / 10.30 / 11.00 / 11.30 Uhr.

14.00 / 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 / 17.00 Uhr.

RESERVIERUNGEN NUR ÜBER DIE WEBSITE

Dauer des Besuchs: ca. 45 Minuten.

