Rencontre avec avec Jean-Louis Marçot – Pierre Loti derrière l’objectif – observer ou s’engager ? Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 16 septembre 2023, Hendaye.

A l’occasion de la commémoration du centième anniversaire du décès à Hendaye du célèbre écrivain Pierre Loti, et dans le cadre de la présentation à Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque de l’exposition Pierre Loti, ici et ailleurs, le CPIE Littoral basque et l’association desAmis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque (APLH), s’associent pour vous proposer cette rencontre avec Jean-Louis Marçot.

Pierre Loti découvre en 1894, grâce aux bons offices de son ami le photographe voyageur Gervais-Courtellemont, les avantages d’un appareil discret, léger et d’usage simple: la photo-jumelle Carpentier, à visée frontale.

Il s’initie à son maniement au cours de son périple en Terre Sainte – son premier grand voyage à titre privé, puis s’adonne véritablement à la pratique de la photographie au Pays Basque dont il désire faire sa nouvelle patrie….

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the commemoration of the hundredth anniversary of the death in Hendaye of the famous writer Pierre Loti, and as part of the presentation at Asporotsttipi, the Maison de la Corniche Basque, of the exhibition Pierre Loti, Here and Elsewhere, the CPIE Littoral Basque and the Association desAmis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque (APLH), are joining forces to offer you this meeting with Jean-Louis Marçot

Pierre Loti discovered in 1894, thanks to the good offices of his friend the traveler photographer Gervais-Courtellemont, the advantages of a discreet, light and simple camera: the Carpentier photo-jumelle, with frontal sight.

He learns how to use it during his trip to the Holy Land – his first big private trip – and then he really takes up photography in the Basque Country, which he wants to make his new home…

Con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte del célebre escritor Pierre Loti en Hendaya, y en el marco de la presentación en Asporotsttipi, la Maison de la Corniche Basque, de la exposición Pierre Loti, ici et ailleurs, el CPIE Littoral Basque y la Association desAmis de Pierre Loti à Hendaya et au Pays Basque (APLH), se han unido para ofrecerle este encuentro con Jean-Louis Marçot.

En 1894, gracias a los buenos oficios de su amigo, el fotógrafo viajero Gervais-Courtellemont, Pierre Loti descubrió las ventajas de una cámara discreta, ligera y fácil de usar: la foto-jumelle Carpentier, de visión frontal.

Aprende a utilizarla durante su viaje a Tierra Santa -su primer gran viaje privado- y luego se dedica de lleno a la fotografía en el País Vasco, que quiere convertir en su nuevo hogar…

Anlässlich des 100. Todestages des berühmten Schriftstellers Pierre Loti in Hendaye und der Präsentation der Ausstellung Pierre Loti, ici et ailleurs in Asporotsttipi, dem Haus der baskischen Corniche, haben sich das CPIE Littoral basque und der Verein der Freunde von Pierre Loti in Hendaye und im Baskenland (APLH) zusammengeschlossen, um Ihnen diese Begegnung mit Jean-Louis Marçot anzubieten.

Pierre Loti entdeckte 1894 dank der Vermittlung seines Freundes, des Reisefotografen Gervais-Courtellemont, die Vorteile eines diskreten, leichten und einfach zu bedienenden Geräts: das Fotofernglas Carpentier mit frontalem Sucher.

Auf seiner Reise ins Heilige Land – seiner ersten großen privaten Reise – lernte er den Umgang mit dem Gerät und begann dann im Baskenland, das er zu seiner neuen Heimat machen wollte, mit der Fotografie…

Mise à jour le 2023-03-14 par Hendaye Tourisme & Commerce