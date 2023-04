Exposition « Pierre Loti, l’ici et l’ailleurs » Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 12 septembre 2023, Hendaye.

A l’occasion de la commémoration du centième anniversaire du décès à Hendaye du célèbre écrivain Pierre Loti, l’association des Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque (APLH) vous propose de venir découvrir un exposition en deux parties « Pierre Loti, l’ici et l’ailleurs » à Hendaye et à Urrugne.

L’ici sera présentée à Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque à Hendaye.

L’ailleurs sera présentée à la Salle Posta, sur la place d’Urrugne, au dessus de l’Office du Tourisme.

L’association des Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque (APLH), s’associent au CPIE Littoral basque pour vous proposer cette manifestation culturelle organisée en partenariat avec les Musées de Rochefort.

Pierre Loti est un artiste polyvalent et paradoxal qui s’assume. Avant même d’écrire des romans, il photographiait et dessinait….

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the commemoration of the hundredth anniversary of the death of the famous writer Pierre Loti in Hendaye, the association of the Friends of Pierre Loti in Hendaye and the Basque Country (APLH) invites you to come and discover an exhibition in two parts « Pierre Loti, here and elsewhere » in Hendaye and Urrugne.

Here will be presented at Asporotsttipi, the house of the Basque Corniche in Hendaye.

Elsewhere will be presented at the Salle Posta, on the square in Urrugne, above the Tourist Office.

The association of the Friends of Pierre Loti in Hendaye and the Basque Country (APLH), in association with the CPIE Littoral Basque, is offering you this cultural event organized in partnership with the Museums of Rochefort.

Pierre Loti is a versatile and paradoxical artist who assumes himself. Even before writing novels, he was photographing and drawing…

Con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte del célebre escritor Pierre Loti en Hendaya, la Asociación de Amigos de Pierre Loti en Hendaya y el País Vasco (APLH) le invita a venir a descubrir una exposición en dos partes « Pierre Loti, aquí y en otros lugares » en Hendaya y Urrugne.

Aquí se presentará en Asporotsttipi, la casa de la Cornisa Vasca en Hendaya.

En otra parte se presentará en la Salle Posta, en la plaza de Urrugne, encima de la Oficina de Turismo.

La Asociación de Amigos de Pierre Loti en Hendaya y en el País Vasco (APLH), en asociación con el CPIE Litoral Vasco, le propone esta manifestación cultural organizada en colaboración con los Museos de Rochefort.

Pierre Loti es un artista polifacético y paradójico que se asume a sí mismo. Incluso antes de escribir novelas, fotografiaba y dibujaba…

Anlässlich des 100. Todestages des berühmten Schriftstellers Pierre Loti in Hendaye lädt Sie der Verein der Freunde von Pierre Loti in Hendaye und im Baskenland (APLH) ein, die zweiteilige Ausstellung « Pierre Loti, l’ici et l’ailleurs » in Hendaye und Urrugne zu besichtigen.

Das Hier wird in Asporotsttipi, dem Haus an der baskischen Corniche in Hendaye, gezeigt.

Das Anderswo wird in der Salle Posta auf dem Platz in Urrugne über dem Fremdenverkehrsamt gezeigt.

Der Verein der Freunde von Pierre Loti in Hendaye und im Baskenland (APLH), schließt sich mit dem CPIE Littoral Basque zusammen, um Ihnen diese kulturelle Veranstaltung anzubieten, die in Partnerschaft mit den Musées de Rochefort organisiert wird.

Pierre Loti ist ein vielseitiger und paradoxer Künstler, der zu sich selbst steht. Noch bevor er Romane schrieb, fotografierte und zeichnete er…

