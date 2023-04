Danse basque – Luixa Place de la République Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Danse basque – Luixa Place de la République, 27 août 2023, Hendaye. Démonstration de danses traditionnelles du pays basque sur le marché du dimanche matin avec la compagnie Luixa..

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 12:00:00. .

Place de la République

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Demonstration of traditional Basque dances on the Sunday morning market with the Luixa company. Demostración de danzas tradicionales vascas en el mercado del domingo por la mañana con la compañía Luixa. Vorführung traditioneller Tänze aus dem Baskenland auf dem Markt am Sonntagmorgen mit der Kompanie Luixa. Mise à jour le 2023-03-20 par Hendaye Tourisme & Commerce

