Jeux Basques Place de la République, 20 août 2023, Hendaye.

Découverte des jeux traditionnels basques pour toute la famille ! Jeu de précision, de course, de coopération sous forme de défis adaptés pour tout public..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 . .

Place de la République

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discovery of traditional Basque games for the whole family! Precision, running and cooperation games in the form of challenges adapted for all audiences.

¡Descubrimiento de los juegos tradicionales vascos para toda la familia! Juegos de precisión, carrera y cooperación en forma de desafíos adaptados a todas las edades.

Entdeckung der traditionellen baskischen Spiele für die ganze Familie! Präzisions-, Lauf- und Kooperationsspiele in Form von Herausforderungen, die für alle Altersgruppen geeignet sind.

Mise à jour le 2023-03-23 par Hendaye Tourisme & Commerce