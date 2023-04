RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2023 » avec Michel Bachelet Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 17 août 2023, Hendaye.

Cet été 2023, le CPIE propose chaque jeudi après-midi un RDV de la BIODIVERSITE avec un ou une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Les amateurs et débutants sont les bienvenus !

Lorsque la mer se retire, seule une partie de la faune mobile va se déplacer vers le large.

L’autre partie, qu’elle soit fixée sur les rochers ou à faible mobilité va s’adapter aux conditions environnementales le temps de la marée basse.

Cette biodiversité est accessible aux promeneurs de bords de mer.

Alors, rangez vos palmes et découvrez la richesse qui se cache sous vos pieds.

Qui est Marie-Noëlle de Casamajor ?

Après une formation en Océanographie biologique, Marie-Noëlle de Casamajor travaille à l’IFREMER au laboratoire Environnement Ressources bi localisé à Arcachon et Anglet….

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This summer 2023, the CPIE proposes every Thursday afternoon a BIODIVERSITY meeting with a specialist who will be able to explain the flora, the fauna, the nature, the environment to all the people who wish to know more.

Amateurs and beginners are welcome!

When the sea withdraws, only a part of the mobile fauna will move towards the open sea.

The other part, either fixed on the rocks or with low mobility, will adapt to the environmental conditions during the low tide.

This biodiversity is accessible to the walkers of the seashore.

So, put away your flippers and discover the richness that is hidden under your feet.

Who is Marie-Noëlle de Casamajor?

After a training in biological oceanography, Marie-Noëlle de Casamajor works at IFREMER in the Environment Resources laboratory located in Arcachon and Anglet…

Este verano 2023, el CPIE ofrece un encuentro de BIODIVERSIDAD todos los jueves por la tarde con un especialista que explicará la flora, la fauna, la naturaleza y el medio ambiente a todo aquel que quiera saber más.

¡Aficionados y principiantes son bienvenidos!

Cuando el mar se retire, sólo una parte de la fauna móvil se desplazará hacia mar abierto.

La otra parte, fija en las rocas o con escasa movilidad, se adaptará a las condiciones ambientales durante la marea baja.

Esta biodiversidad es accesible a los paseantes costeros.

Así que guarde las aletas y descubra la riqueza que se esconde bajo sus pies.

¿Quién es Marie-Noëlle de Casamajor?

Tras formarse en oceanografía biológica, Marie-Noëlle de Casamajor trabaja en el IFREMER, en el laboratorio de Medio Ambiente y Recursos Biológicos situado en Arcachon y Anglet…

In diesem Sommer 2023 bietet das CPIE jeden Donnerstagnachmittag ein RDV de la BIODIVERSITE mit einem Spezialisten oder einer Spezialistin an, der oder die Flora, Fauna, Natur und Umwelt allen Personen erklären kann, die mehr darüber wissen möchten.

Auch Amateure und Anfänger sind herzlich willkommen!

Wenn sich das Meer zurückzieht, wird nur ein Teil der mobilen Fauna auf das offene Meer hinauswandern.

Der andere Teil, der an den Felsen festsitzt oder wenig beweglich ist, wird sich für die Dauer der Ebbe an die Umweltbedingungen anpassen.

Diese Biodiversität ist für Spaziergänger am Meer zugänglich.

Also packen Sie Ihre Flossen weg und entdecken Sie den Reichtum, der sich unter Ihren Füßen verbirgt.

Wer ist Marie-Noëlle de Casamajor?

Nach einer Ausbildung in biologischer Ozeanographie arbeitet Marie-Noëlle de Casamajor bei IFREMER im Labor Environnement Ressources bi, das sich in Arcachon und Anglet befindet…

