Challenge « Hendaye Quest » en famille Face au centre de thalassothérapie, 17 août 2023, Hendaye.

Réservation obligatoire.

Inspiré du programme télévisé, le challenge Hendaye Quest réunit les familles en mode compétition ludique. Amusement, réflexion et bonne humeur garantis !

Prévoir de l’eau.

8 familles (adultes + enfant âgés de plus de 5 ans) de 4 personnes maximum..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 12:00:00. .

Face au centre de thalassothérapie Plage Sokoburu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservation required.

Inspired by the television program, the Hendaye Quest challenge brings together families in a playful competition. Fun, reflection and good mood guaranteed!

Bring water.

8 families (adults + children over 5 years old) of 4 people maximum.

Reserva obligatoria.

Inspirado en el programa de televisión, el desafío Hendaye Quest reúne a las familias en una competición lúdica. Diversión, reflexión y buen humor garantizados

Trae agua.

8 familias (adultos + niños mayores de 5 años) de 4 personas máximo.

Reservierung erforderlich.

Die von einer Fernsehsendung inspirierte Herausforderung Hendaye Quest bringt Familien im spielerischen Wettkampfmodus zusammen. Spaß, Überlegung und gute Laune sind garantiert!

Wasser mitbringen.

8 Familien (Erwachsene + Kinder über 5 Jahre) mit maximal 4 Personen.

