Réveil fitness sur la plage Boulevard de la Mer, 14 août 2023, Hendaye.

Venez vous réveiller en douceur sur la plage : gym posturale, streching, postures yoga … Ce sera l’occasion de travailler l’ensemble des groupes musculaires, de stimuler l’esprit, le corps et surtout de bien démarrer la semaine !.

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 11:30:00. .

Boulevard de la Mer Plage Sokoburu (face thalasso)

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and wake up gently on the beach: postural gym, stretching, yoga postures … This will be an opportunity to work all muscle groups, to stimulate the mind, the body and especially to start the week well!

Ven a despertarte suavemente en la playa: gimnasia postural, estiramientos, posturas de yoga… Será una oportunidad para trabajar todos los grupos musculares, estimular la mente, el cuerpo y, sobre todo, ¡para empezar bien la semana!

Lassen Sie sich am Strand sanft wecken: Haltungsgymnastik, Streching, Yogahaltungen … Das ist die Gelegenheit, alle Muskelgruppen zu trainieren, den Geist und den Körper zu stimulieren und vor allem gut in die Woche zu starten!

Mise à jour le 2023-01-18 par Hendaye Tourisme & Commerce