Rendez-vous avec les étoiles à Abbadia Abbadia, le Château-Observatoire, 12 août 2023, Hendaye.

Réservation obligatoire (il n’est pas autorisé de s’inscrire à plus de 2 sessions lors de cette soirée).

Animations destinées aux adultes accompagnés d’enfants.

Dans le Parc du Château Abbadia, la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque propose 3 ateliers d’observation du Soleil, de la Lune et de Saturne… entre autres.

Durée de chaque observation : 45 minutes.

● 20h30-21h15 : Observation du Soleil et coucher du Soleil (à partir de 8 ans).

● 21h30-22h15 : Observation : Les Planètes, le triangle de l’été (à partir de 11 ans).

● 22h15-23h15 : Observation de la lune, Saturne et… (à partir de 11 ans)..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

Abbadia, le Château-Observatoire Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservations are required (no more than 2 sessions are allowed on this evening).

Animations for adults accompanied by children.

In the park of Abbadia Castle, the Popular Astronomy Society of the Basque Coast proposes 3 workshops of observation of the Sun, the Moon and Saturn… among others.

Duration of each observation: 45 minutes.

? 20h30-21h15 : Sun observation and sunset (from 8 years old).

? 9:30-10:15 pm: Observation of the planets, the summer triangle (from 11 years old).

? 22:15-23:15: Observation of the moon, Saturn and… (from 11 years old).

Es necesario reservar (no se pueden inscribir más de 2 sesiones para esta tarde).

Actividades para adultos acompañados de niños.

En el recinto del castillo Abbadia, la Sociedad de Astronomía Popular de la Costa Vasca propone 3 talleres para observar el Sol, la Luna y Saturno, entre otras cosas.

Cada observación dura 45 minutos.

? 20h30-21h15: Observación del Sol y puesta de Sol (a partir de 8 años).

? 21h30-10h15: Observación: Los planetas, el triángulo de verano (a partir de 11 años).

? 22.15-23.15: Observación de la luna, Saturno y… (a partir de 11 años).

Reservierung erforderlich (es ist nicht erlaubt, sich für mehr als 2 Sitzungen an diesem Abend anzumelden).

Animationen für Erwachsene in Begleitung von Kindern.

Im Park des Schlosses Abbadia bietet die Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque drei Workshops an, in denen Sie unter anderem die Sonne, den Mond und den Saturn beobachten können.

Dauer jeder Beobachtung: 45 Minuten.

? 20.30-21.15 Uhr: Sonnenbeobachtung und Sonnenuntergang (ab 8 Jahren).

? 21.30-22.15 Uhr: Beobachtung: Die Planeten, das Sommerdreieck (ab 11 Jahren).

? 22.15-23.15 Uhr: Beobachtung des Mondes, Saturn und… (ab 11 Jahren).

Mise à jour le 2023-03-28 par Hendaye Tourisme & Commerce