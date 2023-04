Démonstration de fabrication de fromage Ossau Iraty Place de la République, 30 juillet 2023, Hendaye.

Jean-Michel de la ferme Atxinea d’Idaux-Mendy, vous fait découvrir comment se fabrique le plus fameux des fromages basques, l’Ossau Iraty fermier. Il vend également ses produits directement sur le marché du dimanche matin..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . .

Place de la République

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jean-Michel from the Atxinea farm in Idaux-Mendy, will show you how the most famous of Basque cheeses, the farmhouse Ossau Iraty, is made. He also sells his products directly on the Sunday morning market.

Jean-Michel, de la granja Atxinea de Idaux-Mendy, le mostrará cómo se elabora el más famoso de los quesos vascos, el Ossau Iraty de granja. También vende sus productos directamente en el mercado del domingo por la mañana.

Jean-Michel vom Bauernhof Atxinea in Idaux-Mendy zeigt Ihnen, wie der berühmteste aller baskischen Käsesorten, der Ossau Iraty fermier, hergestellt wird. Er verkauft seine Produkte auch direkt auf dem Markt am Sonntagmorgen.

Mise à jour le 2023-03-24 par Hendaye Tourisme & Commerce