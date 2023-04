Sports traditionnels – Force basque Fronton Gaztelu Zahar, 26 juillet 2023, Hendaye.

Une soirée inoubliable avec les meilleurs spécialistes des jeux et sports traditionnels basques, reconnu par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité.

Buvette – Sandwichs – Talo ta txingar (galette traditionnelle de farine de maïs avec de la ventrèche, cuite à la plancha, sur place)..

Fronton Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An unforgettable night with the best specialists of traditional Basque games and sports.

Gau ahaztezina, euskal joko eta kirol tradizionaletako espezialistarik onenekin.

Ein unvergesslicher Abend mit den besten Spezialisten für traditionelle baskische Spiele und Sportarten, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurden.

Erfrischungsstände – Sandwiches – Talo ta txingar (traditioneller Maismehlfladen mit Bauchfleisch, vor Ort gegrillt).

