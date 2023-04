Sortie nature : balade découverte du Domaine d’Abbadia Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 20 juillet 2023, Hendaye.

Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, l’Atlantique…

et l’homme !

Suivez-nous sur ses sentiers, nous vous ferons découvrir tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque.

Tout public.

Inscriptions obligatoires..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 12:30:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A preserved nature where the Pyrenees, the Atlantic Ocean..

and man!

Follow us on its paths, we will make you discover all the natural and cultural interests (fauna, flora, geology, history…) of this protected natural site emblematic of the Basque Country.

For the general public.

Registration required.

Una naturaleza preservada donde los Pirineos, el Océano Atlántico?

¡y hombre!

Síganos por los senderos y le mostraremos todos los intereses naturales y culturales (fauna, flora, geología, historia…) de este paraje natural protegido, emblemático del País Vasco.

Para el público en general.

Inscripción obligatoria.

Eine unberührte Natur, in der die Pyrenäen, der Atlantik?

und der Mensch!

Folgen Sie uns auf den Pfaden und wir zeigen Ihnen alle naturkundlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten (Fauna, Flora, Geologie, Geschichte usw.) dieses Naturschutzgebiets, das für das Baskenland so typisch ist.

Für alle Altersgruppen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-23 par Hendaye Tourisme & Commerce