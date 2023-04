RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2023 » avec Jean Jacques BACKX Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 20 juillet 2023, Hendaye.

Cet été 2023, le CPIE propose chaque jeudi après midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Une biodiversité marine accessible à tous

Jean-Jacques BACKX, naturaliste amateur passionné, parcourt la campagne et les jardins pour scruter la petite faune et nous aider à comprendre ce que nous appelons « la biodiversité ».

Il a concrétisé ses observations au travers de quelques petits films-documentaires très instructifs, pour tout public.

A ses côtés, nous suivrons pendant 32 minutes

« La nidification des guêpes et abeilles solitaires » ces insectes, encore mal connus, pas très appréciés et qui pourtant jouent un rôle essentiel dans la pollinisation ainsi qu’au sein des écosystèmes dans l’équilibre de la biodiversité….

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 17:00:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This summer 2023, the CPIE proposes every Thursday afternoon a BIODIVERSITY meeting with a specialist who will explain the flora, fauna, nature and environment to all those who wish to know more.

A marine biodiversity accessible to all

Jean-Jacques BACKX, a passionate amateur naturalist, travels the countryside and gardens to observe small fauna and help us understand what we call « biodiversity ».

He has concretized his observations through a few short and very instructive documentary films, for all audiences.

At his side, we will follow for 32 minutes

« The nesting of wasps and solitary bees » these insects, still not well known, not very appreciated and yet play an essential role in pollination and in the balance of biodiversity within ecosystems…

Este verano 2023, el CPIE ofrece un encuentro de BIODIVERSIDAD todos los jueves por la tarde con un especialista que podrá explicar la flora, la fauna, la naturaleza y el medio ambiente a todo aquel que quiera saber más.

La biodiversidad marina al alcance de todos

Jean-Jacques BACKX, naturalista aficionado apasionado, recorre el campo y los jardines para observar la pequeña fauna y ayudarnos a comprender lo que llamamos « biodiversidad ».

Ha plasmado sus observaciones en una serie de cortometrajes documentales muy instructivos para el gran público.

Con él, seguiremos durante 32 minutos

« Los nidos de avispas y abejas solitarias », estos insectos, aún poco conocidos, poco apreciados y que, sin embargo, desempeñan un papel esencial en la polinización, así como en el equilibrio de la biodiversidad dentro de los ecosistemas…

In diesem Sommer 2023 bietet das CPIE jeden Donnerstagnachmittag ein RDV de la BIODIVERSITE mit einer Spezialistin an, die allen, die mehr wissen wollen, Flora, Fauna, Natur und Umwelt erklären kann.

Meeresbiodiversität für alle zugänglich

Jean-Jacques BACKX, ein begeisterter Amateur-Naturforscher, durchstreift Land und Gärten, um die Kleintiere zu untersuchen und uns zu helfen, zu verstehen, was wir « Biodiversität » nennen.

Er hat seine Beobachtungen in einigen kleinen, sehr informativen Dokumentarfilmen für jedes Publikum konkretisiert.

An seiner Seite folgen wir 32 Minuten lang

« Das Nisten der Wespen und Solitärbienen » diese Insekten, die noch wenig bekannt und nicht sehr beliebt sind, obwohl sie eine wesentliche Rolle bei der Bestäubung sowie innerhalb der Ökosysteme im Gleichgewicht der Biodiversität spielen…

Mise à jour le 2023-03-23 par Hendaye Tourisme & Commerce