Tennis – Tournoi d’été Rue Elissacilio Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Tennis – Tournoi d’été Rue Elissacilio, 20 juillet 2023, Hendaye. OPEN SENIORS HOMMES / FEMMES CATEGORIES :

DAMES : +35 +50 et 11/12 -13/14-15/16-17/18 MESSIEURS : + 35 +45 +55 +65 et 11/12 – 13/14 – 15/16 – 17/18..

2023-07-20 à ; fin : 2023-08-06

Rue Elissacilio Tennis-Club Hendayais

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



OPEN SENIORS MEN / WOMEN CATEGORIES :

WOMEN : +35 +50 and 11/12 -13/14-15/16-17/18 SENIORS: +35 +45 +55 +65 and 11/12 – 13/14 – 15/16 – 17/18. OPEN SENIOR HOMBRES / MUJERES CATEGORÍAS :

MUJERES: +35 +50 y 11/12 -13/14-15/16-17/18 MASCULINO: +35 +45 +55 +65 y 11/12 – 13/14 – 15/16 – 17/18. OPEN SENIORS MÄNNER / FRAUEN CATEGORIES :

DAMEN: +35 +50 und 11/12 -13/14-15/16-17/18 MESSIEURE: + 35 +45 +55 +65 und 11/12 – 13/14 – 15/16 – 17/18.

