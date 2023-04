RDV du « Jeudi de la Biodiversité 2023 » avec Michel Bachelet Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 20 juillet 2023, Hendaye.

Cet été 2023, le CPIE propose chaque jeudi après midi un RDV de la BIODIVERSITE avec une spécialiste qui saura expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Les amateurs et débutants sont les bienvenus!

Mystère et magie des océans et des mers…

Nous sommes sur une plage, au bord d’ une falaise, nous contemplons l’ océan, la mer.

Devant ces vastes immensités nous laissons notre esprit vagabonder, une certaine quiétude, ou une certaine crainte nous envahit.

Que se cache -t-il sous cette surface idyllique ou furieuse?

Que se passe-t-il en profondeur, ou dans les abysses?

Il a fallu des dizaines d’années pour découvrir ces lieux mystérieux entourés de légendes des plus fantastiques.

Une biodiversité incroyable : un monde animal et végétal y foisonne, poissons, crustacés, coquillages, algues,coraux, animaux multicellulaires.

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This summer 2023, the CPIE proposes every Thursday afternoon a BIODIVERSITY meeting with a specialist who will explain the flora, fauna, nature and environment to all those who wish to know more.

Amateurs and beginners are welcome!

Mystery and magic of the oceans and seas…

We are on a beach, on the edge of a cliff, we contemplate the ocean, the sea.

In front of these vast immensities we let our mind wander, a certain quietude, or a certain fear invades us.

What is hidden under this idyllic or furious surface?

What is going on in the depths, or in the abyss?

It has taken decades to discover these mysterious places surrounded by the most fantastic legends.

An incredible biodiversity: an animal and vegetable world abounds, fish, shellfish, algae, corals, multicellular animals

Este verano 2023, el CPIE ofrece un encuentro de BIODIVERSIDAD todos los jueves por la tarde con un especialista que explicará la flora, la fauna, la naturaleza y el medio ambiente a todo aquel que quiera saber más.

¡Aficionados y principiantes son bienvenidos!

Misterio y magia de los océanos y los mares…

Estamos en una playa, al borde de un acantilado, contemplando el océano, el mar.

Frente a estas vastas inmensidades dejamos vagar nuestra mente, nos invade una cierta quietud o un cierto temor.

¿Qué se esconde bajo esta superficie idílica o furiosa?

¿Qué ocurre en las profundidades o en el abismo?

Hemos tardado décadas en descubrir estos misteriosos lugares rodeados de las más fantásticas leyendas.

Una biodiversidad increíble: abunda un mundo de animales y plantas, peces, crustáceos, moluscos, algas, corales, animales multicelulares..

In diesem Sommer 2023 bietet das CPIE jeden Donnerstagnachmittag ein RDV de la BIODIVERSITE mit einer Spezialistin an, die allen, die mehr wissen wollen, Flora, Fauna, Natur und Umwelt erklären kann.

Amateure und Anfänger sind herzlich willkommen!

Mysterium und Magie der Ozeane und Meere…

Wir befinden uns an einem Strand, am Rande einer Klippe und blicken auf den Ozean, das Meer.

Vor diesen riesigen Weiten lassen wir unsere Gedanken schweifen, eine gewisse Ruhe oder Angst überkommt uns.

Was verbirgt sich unter dieser idyllischen oder wütenden Oberfläche?

Was passiert in der Tiefe oder in den Abgründen?

Es hat Jahrzehnte gedauert, um diese geheimnisvollen Orte zu entdecken, die von fantastischen Legenden umgeben sind.

Eine unglaubliche Biodiversität: Die Tier- und Pflanzenwelt wimmelt von Fischen, Krustentieren, Muscheln, Algen, Korallen und vielzelligen Tieren

