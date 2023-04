Initiation au Longe Côte Boulevard de la Mer, 13 juillet 2023, Hendaye.

Réservation obligatoire.

Pas de retard autorisé.

Durée de l’activité : 1h00

Il est obligatoire de venir avec des chaussons d’eau ou vieux tennis.

Une combinaison n’est pas nécessaire en été.

Conditions :

– Être âgé de plus de 15 ans.

– Ne pas avoir subi d’opération dans les derniers mois car cours assez tonique.

Capacité max : 20 personnes avec 2 coachs..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 10:15:00. .

Boulevard de la Mer Sur la plage, face à cabane La Baleine

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reservation required.

No delay allowed.

Duration of the activity: 1 hour

It is mandatory to come with water shoes or old tennis shoes

A wetsuit is not necessary in summer.

Conditions

– Must be over 15 years old.

– Not to have had surgery in the last few months as the course is quite tonic.

Maximum capacity: 20 people with 2 coaches.

Reserva obligatoria.

No se permiten retrasos.

Duración de la actividad: 1 hora

Es obligatorio venir con calzado de agua o tenis viejos.

El traje de neopreno no es necesario en verano.

Condiciones :

– Debes tener más de 15 años.

– No haber tenido una operación en los últimos meses, ya que el curso es bastante tónico.

Capacidad máxima: 20 personas con 2 autocares.

Reservierung erforderlich.

Keine Verspätung erlaubt.

Dauer der Aktivität: 1.00 Uhr

Es ist Pflicht, mit Wasserschuhen oder alten Tennisschuhen zu kommen.

Ein Neoprenanzug ist im Sommer nicht erforderlich.

Bedingungen:

– Über 15 Jahre alt sein.

– Sie sollten in den letzten Monaten nicht operiert worden sein, da der Kurs recht anstrengend ist.

Max. Kapazität: 20 Personen mit 2 Trainern.

