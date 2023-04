Visite d’Hendaye « Quartier plage » 67 boulevard de la Mer, 13 juillet 2023, Hendaye.

Les rochers « deux jumeaux » derrière vous, l’Espagne en face, l’océan à perte de vue… un panorama unique pour une promenade à Hendaye !

L’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la cité, mais aussi son architecture balnéaire avec les villas de style « Néo-basque » d’Edmond Durandeau.

Cette visite vous fera aussi revivre l’histoire mouvementée entre la France et l’Espagne.

Sur réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme.

Durée de la visite: 1H..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

67 boulevard de la Mer Office de Tourisme

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The rocks « two twins » behind you, Spain in front, the ocean as far as the eye can see… a unique panorama for a walk in Hendaye!

The opportunity to discover the natural heritage of the city, but also its seaside architecture with the « Neo-Basque » style villas of Edmond Durandeau

This visit will also make you relive the eventful history between France and Spain.

Reservation required at the Tourist Office.

Duration of the visit: 1 hour.

Las rocas « gemelas » detrás, España delante, el océano hasta donde alcanza la vista… ¡un panorama único para un paseo por Hendaya!

Una oportunidad para descubrir el patrimonio natural de la ciudad, pero también su arquitectura costera con las villas de estilo « neo-vasco » de Edmond Durandeau

Esta visita también le trasladará a la turbulenta historia entre Francia y España.

Es necesario reservar en la Oficina de Turismo.

Duración de la visita: 1 hora.

Die Felsen « zwei Zwillinge » hinter Ihnen, Spanien gegenüber, der Ozean soweit das Auge reicht… ein einzigartiges Panorama für einen Spaziergang in Hendaye!

Eine Gelegenheit, das Naturerbe der Stadt zu entdecken, aber auch ihre Bäderarchitektur mit den Villen im « neo-baskischen » Stil von Edmond Durandeau

Bei diesem Rundgang werden Sie auch die wechselvolle Geschichte zwischen Frankreich und Spanien erleben.

Eine Reservierung beim Fremdenverkehrsamt ist erforderlich.

Dauer des Besuchs: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-04-20 par Hendaye Tourisme & Commerce