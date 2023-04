Beach Rugby Tour Ligue Nouvelle Aquitaine – Sud Ouest Plage Sokoburu, 12 juillet 2023, Hendaye.

Cette année, la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de Rugby co-organise avec le groupe Sud-Ouest et les comités départementaux la tournée Beach Rugby Tour 2023.

Elle se déroule sur 4 plages du littoral Néo Aquitain, dont Hendaye.

Une belle occasion de faire découvrir le rugby à travers une discipline ludique et accessible à tous ainsi qu’un grand nombre d’animations :

– Espace pour les enfants

– Jeux et animations autour du rugby

– Espace bar et petite restauration

– Animations musicales

– Village partenaires

10:00 – 19:00 : Tournoi de Beach Rugby masculin et féminin

10:00 – 19:00 : Initiations & animations (enfants & grand public)

19:00 – 22:00 : Soirée de clôture.

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 22:00:00. .

Plage Sokoburu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, the New Aquitaine Regional Rugby League co-organizes with the South-West group and the departmental committees the Beach Rugby Tour 2023.

It takes place on 4 beaches of the New Aquitaine coast, including Hendaye.

A great opportunity to discover rugby through a fun and accessible to all discipline and a large number of animations:

– Space for children

– Games and animations around rugby

– Bar and snack area

– Musical entertainment

– Partners village

10:00 – 19:00 : Beach Rugby tournament for men and women

10:00 – 19:00 : Initiations & animations (children & general public)

19:00 – 22:00 : Closing party

Este año, la Liga Regional de Rugby de Nueva Aquitania coorganiza el Beach Rugby Tour 2023 con el grupo Sud-Ouest y los comités departamentales.

Tendrá lugar en 4 playas del litoral de Nueva Aquitania, incluida Hendaya.

Una gran oportunidad para descubrir el rugby a través de una disciplina lúdica y accesible, así como un gran número de actividades:

– Espacio para los niños

– Juegos y actividades en torno al rugby

– Bar y zona de aperitivos

– Animación musical

– Pueblo de los socios

10:00 – 19:00 : Torneo de rugby playa masculino y femenino

10:00 – 19:00 : Iniciaciones y animaciones (niños y público en general)

19:00 – 22:00 : Fiesta de clausura

Dieses Jahr organisiert die Regionale Rugby-Liga Nouvelle-Aquitaine gemeinsam mit der Gruppe Sud-Ouest und den Departementsausschüssen die Beach Rugby Tour 2023.

Sie findet an vier Stränden der Küste Neo-Aquitaniens statt, darunter auch Hendaye.

Eine gute Gelegenheit, den Rugbysport durch eine spielerische und für alle zugängliche Sportart sowie eine Vielzahl von Animationen zu entdecken:

– Bereich für Kinder

– Spiele und Animationen rund um Rugby

– Barbereich und kleine Snacks

– Musikalische Unterhaltung

– Partnerdorf

10:00 – 19:00 : Beach Rugby-Turnier für Männer und Frauen

10:00 – 19:00 Uhr: Einführungen und Animationen (Kinder und Publikum)

19:00 – 22:00 Uhr: Abschlussabend

