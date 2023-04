Hendaye Fête l’Eté : « Clow(n)d » Boulevard de la Mer, 12 juillet 2023, Hendaye.

Durée : 45 minutes.

Par la compagnie « I.Si ».

Devant une station deux clowns attendent un bus.

Dans un univers rétro-futuriste « intemporel », ils nous racontent une tranche de vie à deux, avec trois fois rien.

Une découverte inattendue d’un panneau publicitaire « artificiellement intelligent ».

Une machine ? Un distributeur ? Un monde virtuel..? Action qui se déroule au présent avec des digressions oniriques à travers un écran.

Un spectacle sans parole, ou presque, qui traite et crée un décalage entre l’humour, la légèreté du clown, le rire et différentes thématiques dont la dictature de l’image, les écrans, la solidarité, l’humanisme….

Boulevard de la Mer Place Sokoburu

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Duration: 45 minutes.

By the company « I.Si ».

In front of a station two clowns are waiting for a bus.

In a retro-futuristic and timeless universe, they tell us a slice of life for two, with three times nothing.

An unexpected discovery of an « artificially intelligent » billboard.

A machine? A vending machine? A virtual world? Action that takes place in the present with dreamlike digressions through a screen.

A show without words, or almost, which treats and creates a shift between humor, the lightness of the clown, laughter and different themes such as the dictatorship of the image, the screens, solidarity, humanism?

Duración: 45 minutos.

A cargo de la empresa « I.Si ».

Frente a una estación, dos payasos esperan un autobús.

En un universo retrofuturista « atemporal », nos cuentan un trozo de vida para dos, con el triple de nada.

Descubrimiento inesperado de una valla publicitaria « artificialmente inteligente ».

¿Una máquina? ¿Una máquina expendedora? ¿Un mundo virtual? La acción se desarrolla en el presente con digresiones oníricas a través de una pantalla.

Un espectáculo sin palabras, o casi, que trata y crea una discrepancia entre el humor, la ligereza del clown, la risa y diferentes temas como la dictadura de la imagen, las pantallas, la solidaridad, el humanismo?

Dauer: 45 Minuten.

Von der Gesellschaft « I.Si ».

Vor einer Haltestelle warten zwei Clowns auf einen Bus.

In einem retro-futuristischen, « zeitlosen » Universum erzählen sie uns einen Ausschnitt aus dem Leben zu zweit, mit dreimal nichts.

Die unerwartete Entdeckung einer « künstlich intelligenten » Werbetafel.

Eine Maschine? Ein Automat? Eine virtuelle Welt…? Die Handlung findet in der Gegenwart statt, mit traumhaften Exkursen durch einen Bildschirm.

Eine Aufführung ohne Worte oder fast ohne Worte, die eine Diskrepanz zwischen Humor, der Leichtigkeit des Clowns, dem Lachen und verschiedenen Themen wie der Diktatur des Bildes, den Bildschirmen, der Solidarität, dem Humanismus usw. schafft

Mise à jour le 2023-03-22 par Hendaye Tourisme & Commerce