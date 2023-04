Sortie nature : Que se passe-t-il sur les dunes de Sokoburu ? Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 12 juillet 2023, Hendaye.

Cette animation est proposée en partenariat avec la commune d’Hendaye lauréate du Label Pavillon bleu.

La baie de Txingudi recèle des nombreux habitats naturels rares, fragiles et protégés.

Parmi ceux-là, les dunes de Sokoburu en sont un exemple tout à fait précieux.

La commune d’Hendaye agit depuis plusieurs années pour conserver cet habitat fragile en mettant en place des mesures de gestion visant à concilier protection de patrimoine naturel et fréquentation publique.

Suivez nos chargés de mission CPIE sur les sentiers aménagés le long de ce site naturel préservé qui reprend vie au fil des années.

A chaque saison, vous observez l’évolution de la végétation dunaire et de la faune qui y vit.

Pour cette sortie estivale, nous focaliserons notre attention sur les espèces exotiques envahissantes dont la floraison explose en été.

Sur inscription..

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a coastal guard, you will discover the fragility of this dunary medium.

In French.

With registration.

Acompañado por un guardia costero, descubrirá la fragilidad de este medio dunario.

En frances.

Sobre inscripción.

Diese Animation wird in Partnerschaft mit der Gemeinde Hendaye angeboten, die mit dem Label Blaue Flagge ausgezeichnet wurde.

Die Bucht von Txingudi beherbergt zahlreiche seltene, zerbrechliche und geschützte natürliche Lebensräume.

Die Dünen von Sokoburu sind ein besonders wertvolles Beispiel dafür.

Die Gemeinde Hendaye setzt sich seit mehreren Jahren für den Erhalt dieses empfindlichen Lebensraums ein, indem sie Managementmaßnahmen einführt, die den Schutz des Naturerbes und die öffentliche Nutzung miteinander in Einklang bringen sollen.

Folgen Sie unseren CPIE-Beauftragten auf den angelegten Wegen entlang dieses geschützten Naturgebiets, das im Laufe der Jahre zu neuem Leben erwacht.

Zu jeder Jahreszeit können Sie die Entwicklung der Dünenvegetation und der dort lebenden Fauna beobachten.

Bei diesem Sommerausflug konzentrieren wir uns auf die invasiven exotischen Arten, deren Blütezeit im Sommer explodiert.

Anmeldung erforderlich.

