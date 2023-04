Hendaye Fête l’Eté !, 11 juillet 2023, Hendaye.

Les artistes investissent Hendaye !

Hendaye fête l’été, c’est l’animation que vous propose Hendaye Tourisme chaque année, les 9, 10, 11 et 12 juillet.

Pendant 4 jours, les artistes se succèdent dans les différents quartiers de la ville et vous séduisent avec des improvisations théâtrales, des numéros de cirque, des concerts…

Les spectacles sont entièrement gratuits..

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The artists invest Hendaye!

Hendaye celebrates the summer, this is the event that Hendaye Tourism offers you every year, on July 9th, 10th, 11th and 12th.

During 4 days, artists will take turns in the different districts of the city and seduce you with theatrical improvisations, circus acts, concerts…

The shows are entirely free.

Los artistas toman Hendaya

Hendaya celebra el verano, este es el evento que Turismo de Hendaya ofrece cada año los días 9, 10, 11 y 12 de julio.

Durante 4 días, los artistas se turnarán en los diferentes barrios de la ciudad y le seducirán con improvisaciones teatrales, números de circo, conciertos…

Los espectáculos son totalmente gratuitos.

Künstler erobern Hendaye!

Hendaye feiert den Sommer, das ist die Animation, die Ihnen Hendaye Tourisme jedes Jahr am 9., 10., 11. und 12. Juli bietet.

Vier Tage lang wechseln sich die Künstler in den verschiedenen Vierteln der Stadt ab und verführen Sie mit Improvisationstheater, Zirkusnummern, Konzerten…

Die Aufführungen sind völlig kostenlos.

Mise à jour le 2023-03-22