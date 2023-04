Hendaye Fête l’Eté : spectacle pyrotechnique « Le Super Show » Esplanade Bidassoa, 10 juillet 2023, Hendaye.

Durée : 25 minutes.

Écartez-vous ! Un spectacle de feu et de jonglage lumineux (« LED ») basé sur la chorégraphie, la musique, et le style.

Sur des influences electro et hip hop, SuperCho se démarque encore par sa volonté de rompre les codes du genre.

Le rythme du spectacle est soutenu, les effets pyrotechniques les plus spectaculaires s’enchainent et les 3 personnages modernes et charismatiques investissent toute leur énergie dans la performance..

Esplanade Bidassoa Rue des Orangers

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Duration: 25 minutes.

Step aside! A fire and light juggling show (« LED ») based on choreography, music, and style.

With electro and hip hop influences, SuperCho still stands out by its will to break the codes of the genre.

The rhythm of the show is sustained, the most spectacular pyrotechnic effects follow each other and the 3 modern and charismatic characters invest all their energy in the performance.

Duración: 25 minutos.

¡Quítate de en medio! Un espectáculo de malabares con fuego y luz (« LED ») basado en la coreografía, la música y el estilo.

Con influencias electro y hip hop, SuperCho sigue destacando por su voluntad de romper los códigos del género.

El ritmo del espectáculo es sostenido, los efectos pirotécnicos más espectaculares se suceden y los 3 modernos y carismáticos personajes invierten toda su energía en la actuación.

Dauer: 25 Minuten.

Treten Sie zur Seite! Eine Show mit Feuer und Lichtjonglage (« LED »), die auf Choreografie, Musik und Stil basiert.

Auf Einflüssen von Electro und Hip Hop basierend, hebt sich SuperCho noch immer durch seinen Willen ab, mit den Codes des Genres zu brechen.

Das Tempo der Show ist hoch, die spektakulärsten pyrotechnischen Effekte folgen aufeinander und die drei modernen und charismatischen Figuren investieren ihre ganze Energie in die Performance.

